الخارجية الإسرائيلية تهنئ البحرين بعيدها الوطني

وكتبت صحفة "إسرائيل تتكلم العربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة للبحرين بهذه المناسبة.
وجاء في التغريدة: "باسم الشعب الإسرائيلي نتقدم بأحر التبريكات للشعب البحريني الصديق بحلول العيد الوطني البحريني. مع اطيب التمنيات لمستقبل زاهر في أجواء السلام القائم على الاحترام والثقة المتبادلة ومن الله التوفيق".
باسم الشعب الإسرائيلي نتقدم باحر التبريكات للشعب البحريني الصديق بحلول العيد الوطني البحريني. مع اطيب التمنيات لمستقبل زاهر في أجواء السلام القائم على الاحترام والثقة المتبادلة ومن الله التوفيق.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 16, 2020
🇮🇱🇧🇭🕊#اليوم_الوطني_البحريني_ال49 pic.twitter.com/DFRAtJsA3M
وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة بتأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.
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