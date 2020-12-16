بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشيد بقرار المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الوقت أصبح مناسبا أمام الليبيين، لا سيما السياسيين الفاعلين لإبداء الشجاعة ووضع المصلحة العامة أمام مصالحهم الخاصة.

وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف للدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب بيان للمصرف، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقر مجلس إدارة المصرف بالإجماع تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار.