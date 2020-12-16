موانئ بورسعيد تعلن استمرار العمل رغم الأحوال الجوية السيئة

أعلنت موانئ بورسعيد، اليوم الأربعاء، انتظام العمل في مينائي شرق وغرب بورسعيد، رغم الأحوال الجوية السيئة.

وأكدت الموانئ، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عدم إغلاق الموانئ، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية.

وقالت إن إجمالي حركة سفن البضائع والحاويات، بلغ اليوم 16 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وترسو علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأشار موائي بورسعيد إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل مغادرة سفينتي حاويات، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأضافت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وبحسب موقع "صدى البلد"، شهدت عدد من المحافظات حالة من الطقس السيء وسقوط أمطار غزيرة ورياح، تسببت في تعطيل الدراسة في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وشهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم نوة قاسم، إحدى أشد النوات التي تشهدها محافظة الإسكندرية، حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بالنوة من حيث ارتفاع الأمواج وغرق كورنيش الإسكندرية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد أوضحت، في وقت سابق أمس، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار وتقلبات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة.