أمير قطر يعلق على فوز الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

علّق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على فوز الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، الذي تم الإعلان عنه، اليوم الأربعاء، عقب التصويت عليه في مسقط، مؤكدا أنها تجسد رسالة قطر الرياضية.

وكتب أمير قطر على "تويتر": "سعداء بفوزنا باستضافة دورة الألعاب الأسيوية ٢٠٣٠، ونشكر لجنة ملف الاستضافة وكل من عمل معها على جهودهم المقدرة".

وتابع: "كما كانت الدوحة ٢٠٠٦ متميزة، ستكون الدوحة٢٠٣٠ نقلة نوعية وتجسيدا لرسالة قطر الرياضية كوسيلة لتعزيز التواصل والتفاهم الإنساني والثقافي".

وقالت صحيفة "الراية" القطرية إن الدوحة "فازت باستضافة الدورة الرياضية بعد حصول الملف الخاص بها على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الذي جرى اليوم على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ 39 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط".

ولفتت الصحيفة القطرية إلى أن "اجتماع الجمعية العمومية حضره الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الدوحة 2030، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إضافة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية".

سعداء بفوزنا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ .. نشكر لجنة ملف الاستضافة وكل من عمل معها على جهودهم المقدرة.. وكما كانت الدوحة ٢٠٠٦ متميزة، ستكون #الدوحة٢٠٣٠ نقلة نوعية وتجسيداً لرسالة قطر الرياضية كوسيلة لتعزيز التواصل والتفاهم الإنساني والثقافي. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 16, 2020

وأوضحت الصحيفة أن دورة الألعاب الآسيوية تعد من أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيرة إلى أنها ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ولفتت إلى أن عدد المشاركين فيها يتجاوز عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية، مشيرة إلى أن قطر استضافت دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشر عام 2006، والتي شهدت للمرة الأولى مشاركة جميع الدول الأعضاء الـ 45 للمجلس الأولمبي الآسيوي، حيث تم تنظيم 423 منافسة من خلال 39 رياضة.