السعودية... تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية

وفتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب القبول والتسجيل بالكلية.

فتح باب القبول والتسجيل لرتبة ( جندي أول - جندي ) بكلية الملك فهد الأمنية اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٥/٤هـ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٥/٩هـ عبر الرابط التالي: https://t.co/FQMNWl7IKC pic.twitter.com/2AiWSgjFx1 — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) December 16, 2020

وقالت الإدارة إن الوظائف المتاحة بالكلية، لرتبة (جندي أول - جندي) رجال فقط، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/5/1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/1442هـ.