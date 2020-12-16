وزير النفط العراقي يعلن إخماد الحريق في بئري نفط غربي كركوك

أثنى وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأربعاء، على جهود العاملين في شركة "نفط الشمال" وغيرها من الشركات النفطية إخماد الحريق في البئرين النفطيين "44 - 33" في محافظة كركوك في وقت قياسي.

ونشر موقع الوزارة الرسمي نص البرقية التي أرسلها إسماعيل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: "إن الجهد الوطني في الشركات النفطية وبمتابعة من قبل قيادة القطاع النفطي وبإشراف السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ميدانياً قد تمكنت من إخماد الآبار النفطية ( 44 - 33) في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك والسيطرة عليها بوقت قياسي غير مسبوق بفضل الجهود الوطنية المخلصة الحريصة على حماية وتطوير الثروة النفطية" .

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة كانت قد خصصت، في وقت سابق، جميع إمكاناتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة في الشركات النفطية، من أجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيلهما، رغم تعقيدات وخطورة هذا النوع من الحوادث في الصناعة النفطية.

الجدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد استهدفت، فجر الاربعاء الماضي، بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي الواقع جنوب غرب محافظة كركوك (250 كم) شمال العاصمة بغداد، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.