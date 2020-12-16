الحريري: لدينا إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت

قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه وحكومته التي ينوي تشكيلها لديها إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت.

وجاءت تصريحات الحريري، خلال استقباله البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقال الحريري في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "استقبلت البطريرك الماروني، وأبلغته أن الهدف الرئيسي ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسا لها".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "إنما الهدف الرئيسي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت".

وأكمل الحريري بقوله: "هناك إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".

واستدرك، قائلا: "في هذا الإطار، لا غطاء ولا تغطية على أحد".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 في مرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ #بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد. (٢/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) December 16, 2020

​واتهمت وسائل إعلام عدة حزب الله بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات"

وحول ادعاءات بعض وسائل الإعلام وجود أسلحة للحزب في مرفأ بيروت، شدد نصر الله على أنه "لا شيء من ذلك على الإطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا يجب أن يبنى على هذه الافتراءات والأكاذيب والتضليل الظالم".

وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قرابة السابعة من مساء اليوم إلى #بكركي، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. pic.twitter.com/vvmQZlaWG3 — Saad Hariri (@saadhariri) December 16, 2020

​وأشار إلى ضرورة معرفة الحقيقة، وإلا فإن هناك أزمة نظام أو حتى أزمة كيان" في البلاد، مؤكدا أن "هذه لحظة تضامن وليس تصفية حسابات سياسية".