"الدفاع" العراقية تكشف حقيقة إسقاط إحدى طائراتها المسيرة بنيران أمريكية

كشفت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن حقيقة إسقاط إحدى طائراتها المسيرة بنيران أمريكية في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت تقارير إعلامية، إن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي في المنطقة الخضراء، عن طريق الخطأ.

إلا أن قيادة عمليات بغداد التابعة لوزارة الدفاع، نفت ذلك جملة وتفصيلا، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقالت القيادة: "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية".

قيادة عمليات بغداد التي أكدت أن الخبر "عار عن الصحة"، دعت وسائل الإعلام "إلى توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية".

وكانت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية قد نقلت، في وقت سابق الأربعاء، عن الضابط أحمد خلف، وهو نقيب في الشرطة العراقية، قوله إن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية المنصوبة في سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد عن طريق الخطأ".

وقال إن السفارة الأمريكية قدمت اعتذارا سريعا إلى الجيش العراقي، وأكدت أنها اعتقدت أن الطائرة المسيرة تابعة للجماعات المسلحة التي تشن هجمات صاروخية تستهدف السفارة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة الخضراء.

واضطرت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق إلى نشر منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ في المنطقة الخضراء للتصدي للهجمات المتزايدة التي تستهدف السفارة الأمريكية.

وشهدت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، لم تكشف الأجهزة الأمنية عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.