"هدية عيد الميلاد"...هكذا علق سفير أمريكا لدى الإمارات على قرب حل الأزمة مع قطر

قال السفير الأمريكي لدى الإمارات، جون راكولتا جونيور، إنه "يأمل في هدية عيد الميلاد" لدول الخليج، بأن تتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقال راكولتا في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون: "نحن جميعًا نصلي ونأمل في الحصول على هدية رائعة حقًا في عيد الميلاد".

وأضاف راكولتا: "موقفنا هو أنه يجب حله (الأزمة الخليجية)... أنا شخصياً أعتقد أننا قريبون".

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.

وكان أمير دولة الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر، "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر": "إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة".

وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض مقاطعة عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.