وزير الإعلام اليمني: إغلاق قسم العربية في جامعة صنعاء وتأسيس آخر للفارسية غزو إيراني

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إيران وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستهداف اللغة العربية لصالح الفارسية في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "إغلاق قسم اللغة العربية وتأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، جزء من الغزو الإيراني والحرب الثقافية على اليمن، وسعي لتفريس الأجيال وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وأحد أوجه محاولات مسخ الهوية العربية التي تسعى لها إيران وأداتها الحوثية منذ وقت مبكر".

وأضاف: "مساعي النظام الإيراني وأداته من مليشيا الحوثي لاستهداف اللغة العربية واحلال اللغة الفارسية جزء من مخطط استهداف هوية اليمن وعروبته وارثه الحضاري، وتوطين الثقافة والفكر الإيراني المنحرف، ضمن المخطط التخريبي في المنطقة ووهم استعادة الإمبراطورية الفارسية".

إغلاق قسم اللغة العربية وتأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، جزء من الغزو الايراني والحرب الثقافية على اليمن، وسعي لتفريس الأجيال وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وأحد أوجه محاولات مسخ الهوية العربية التي تسعى لها ايران واداتها الحوثية منذ وقت مبكر

#لغتنا_والتعديات_الفارسيه pic.twitter.com/WgrtsDWa2H — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 16, 2020

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن "المساعي الايرانية لبسط الهيمنة على القطاع التعليمي والثقافي في اليمن غزو ثقافي فارسي ممنهج، ظهر بوضوح مع تأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، وإعداد مناهج لتجريف الهوية وتخريج الإرهابيين، واستقبال عدد من العناصر الحوثية في إيران وإعادتهم قنابل مفخخة"، على حد تعبيره.

واعتبر الإرياني، أن "إطلاق اسم قاسم سليماني على إحدى دفعات التخرج من كلية اللغات بجامعة صنعاء ارتهان واضح لمليشيا الحوثي في وجه عدو اليمن التاريخي، ومحاولة لتوطين اللغة الفارسية في مناطق سيطرتها وصناعة حالة من التبعية اللغوية والفكرية في أوساط الشباب اليمني".

إطلاق اسم قاسم سليماني على إحدى دفعات التخرج من كلية اللغات بجامعة صنعاء ارتهان واضح لمليشيا الحوثي في وجه عدو اليمن التاريخي، ومحاولة لتوطين اللغة الفارسية في مناطق سيطرتها وصناعة حالة من التبعية اللغوية والفكرية في اوساط الشباب اليمني#لغتنا_والتعديات_الفارسيه pic.twitter.com/wueDFQo8Oj — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 16, 2020

واختتم الإرياني، "الغزو الثقافي وحروب اللغات لا تقل خطرا عن الحروب العسكرية، وعلى الشعب اليمني مواجهتها بحزم والتصدي لهذه الخطوات التدميرية وحماية هوية الشعب والحفاظ على الهوية التاريخية للبلد، وفرض حالة من التحصين للمجتمع من الانحلال والتبعية المطلقة للمشروع الفارسي".