رد فعل "أمير قطر الوالد" بعد الانتصار على السعودية... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الحالي، عقب إعلان فوز ملف الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بنسختها الـ21.

ورصد الفيديو، فرحة "الأمير الوالد"، بعد إعلان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من "آسياد".

أبرك من يفرح ♥️

سمو الأمير الوالد يتلقى التهنئة بفوز الدوحة 🇶🇦 باستضافة #اسياد2030 في مدينة مشيرب قلب الدوحة 🇶🇦♥️#اسياد_الدوحه٢٠٣٠ #نديب_قطر pic.twitter.com/iatKZ2FGrr — نديب قطر (@NadeebQa) December 16, 2020

وتفوق ملف الاستضافة القطري على حساب الملف السعودي، وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة، فيما حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، خلال التصويت الذي جرى في الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط.