رد فعل "أمير قطر الوالد" بعد الانتصار على السعودية... فيديو

ورصد الفيديو، فرحة "الأمير الوالد"، بعد إعلان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من "آسياد".
أبرك من يفرح ♥️— نديب قطر (@NadeebQa) December 16, 2020
سمو الأمير الوالد يتلقى التهنئة بفوز الدوحة 🇶🇦 باستضافة #اسياد2030 في مدينة مشيرب قلب الدوحة 🇶🇦♥️#اسياد_الدوحه٢٠٣٠ #نديب_قطر pic.twitter.com/iatKZ2FGrr
وتفوق ملف الاستضافة القطري على حساب الملف السعودي، وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة، فيما حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، خلال التصويت الذي جرى في الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط.
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