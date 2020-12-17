تحذير باللون الأصفر لتساقط الأمطار في الجزائر

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة على ولاية بشار.

ونبه الديوان الوطني من المستوى الأول جاء باللون الأصفر لتساقط الأمطار بولاية بشار خاصة شمال المنطقة.

تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر 🟡خاص بتهاطل أمطار غزيرة اليوم على ولاية بشار، خاصة شمال المنطقة🌧🌧🌧 pic.twitter.com/ElfXXWcESx — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 17, 2020

وقبل ثلاثة أسابيع تقريبا، حذرت هيئة الأرصاد الجزائرية من هطول أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية، مشيرة إلى أن كميتها تتراوح بين 30 و40 ملم.

وبصدد هطول الأمطار والجفاف، قال الخبير في المناخ الشيخ فرحات، في 7 ديسمبر/ كانون الأول، لصحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن الجزائر كانت على مشارف وضعية جفاف خطيرة، أنقذها "ولو نسبيا" التساقط الأخير للأمطار، ومع ذلك لا تزال الوضعية موجودة، ولا يزال الخطر قائما، بعدما غابت الأمطار خلال الشهريين المنصرمين.

وأكد فرحات بأن الجزائر بحاجة إلى خمس وضعيات جوية محملة بالأمطار، خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني، ورفعت الأمطار والثلوج المتساقطة مؤخرا، مستوى المياه بالسدود، ما أنقذ بعض الولايات، خاصة العاصمة، بعد ما جفت نضبت السدود التي تزودها بالمياه، وأصبح الاعتماد على مياه البحر فقط.