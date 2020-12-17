وسائل إعلام سعودية تنشر رد فعل أول مواطنة تلقت لقاح "كورونا"... فيديو

كشفت وسائل إعلام سعودية، رد فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس "كورونا".

ونشر موقع "أخبار السعودية" على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر رد فعل أول مواطنة في المملكة بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.

شاهد..



ردة فعل أول مواطنة تلقت تطعيم ضد كورونا .



pic.twitter.com/wYpqZ6JK4T — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 17, 2020

وبدأ مواطنون ومقيمون في المملكة يتلقون لقاح كورونا مجاناً في السعودية، فيما أظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه "بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

كما أكد وزير الصحة، أنه "سيكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة"، مضيفا أن "اللقاح سيكون اختياريا وليس إجباريا". وقال: "حريصون على أن يكون اللقاح آمناً.. حريصون على توفير الجرعات ضد كورونا للجميع".

وسجلت السعودية، 360335 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منها 351192 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6080 حالة وفاة، جراء الإصابة بالفيروس.