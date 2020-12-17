تسجيل
10:20 GMT17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكنيست الإسرائيلي

    "تشجيع الاستيطان" ضمن أهدافه... جدعون ساعر المنشق عن الليكود يسجل حزبه الجديد

    © AFP 2020 / MARC ISRAEL SELLEM
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/91/1033939116_0:262:5034:3094_1200x675_80_0_0_0911362091ec31a2fc3afd0b97472783.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012171047539423-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/

    سجل النائب الإسرائيلي المنشق عن حزب الليكود الحاكم، جدعون ساعر، حزبه الجديد، استعدادا للذهاب إلى انتخابات جديدة قال إنه سينافس فيها بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة.

    وبحسب القناة "12" الخاصة، فإن ساعر سجل صباح اليوم الخميس حزبه لدى "مسجل الأحزاب"، وطلب أن يكون اسمه "أمل جديد- وحدة لإسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 17 مايو 2020
    © REUTERS
    انشقاق في "الليكود" واستمرار التظاهرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسية؟

    ومن بين أهداف الحزب "العمل على تحقيق حقوق الشعب اليهودي في إسرائيل وحماية قيم إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي تحمي حقوق الإنسان وتمارس حقوقًا متساوية للأفراد".

    وضمن أهداف الحزب التي وضعها ساعر أيضا "ترسيخ هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ذات نظام ديمقراطي، وتعزيز النظام التعليمي وجعله أحد الأنظمة الرائدة في العالم مع التأكيد على التميز وتقليص الفجوات وتوفير فرص متكافئة لكل طفل، وتعزيز مكانة المعلم والمربي في المجتمع الإسرائيلي".

    ووضع الحزب المصنف على يمين الخارطة السياسية في إسرائيل ضمن أهدافه "تنمية الدولة وتشجيع سياسات التوزيع السكاني وتقوية المحيط الاجتماعي والجغرافي".

    وكان تشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل (شمال) والنقب (جنوب) والضفة الغربية، والشريط الشرقي من هضبة الجولان على امتداد نهر الأردن ووادي عربة وصولا إلى إيلات، أحد أهداف الحزب التي أعلنها ساعر.

    ويتبنى الحزب الجديد "اقتصادا حرا مع ضمان فرصة عادلة للجميع، وتعزيز الإصلاحات في جميع هيئات الدولة، بما في ذلك إنفاذ القانون والأنظمة القضائية وأنظمة الحكم".

    وقال ساعر في تغريدة على "تويتر" فور تسجيل الحزب: "سجلنا هذا الصباح الحزب الجديد لدى مسجل الأحزاب. سيكون حركة وطنية واجتماعية واسعة مبنية على أسس طويلة الأمد. انطلقنا على طريق الوحدة والأمل الذي تحتاجه إسرائيل بشدة. معا سنأتي بمستقبل أفضل لإسرائيل".

    وعلقت رقم "2" في قائمة الحزب الجديد، عضو الكنيست (البرلمان) يفعات شاشا بيتون على تسجيل الحزب عبر حسابها على تويتر بالقول: "هذا الصباح تم تسجيل حزب "أمل جديد- وحدة لإسرائيل"، برئاسة جدعون ساعر لدى مسجل الأحزاب، والذي سينافس في انتخابات الكنيست الـ 24. معا سنجلب الأمل لإسرائيل".

    وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن جدعون ساعر انشقاقه عن حزب الليكود برئاسة نتنياهو وتأسيس حزب جديد لإنهاء حكم الأخير، الذي اعتبر أنه لم يعد يمثل اليمين بل المصالح الشخصية لنتنياهو.

    والثلاثاء الماضي، أعلنت النائبة يفعات ساشا بيتون انشقاها عن قائمة حزب الليكود، والانضمام لحزب ساعر.

    خطوة بيتون جاءت بعد خطوة مماثلة اتخذها وزير الاتصالات (تم إقالته لاحقا)، "يوعاز هندل"، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست "تسفي هاوزر"، واللذان أعلنا سيخوضان الانتخابات المقبلة ضمن الحزب الجديد.

    وأظهر استطلاع رأي أجراه معهد "ميدغام" أمس الأول لصالح القناة "12" أنه حال أجريت الانتخابات اليوم سيحصل حزب ساعر على 21 مقعدا بالكنيست من أصل 120، ما سيجعله ثاني أكبر حزب في إسرائيل بعد الليكود الذي سيحصل على 27 مقعدا بحسب الاستطلاع ذاته.

    وتسود خلافات متزايدة بين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي وزير الدفاع رئيس تحالف "أرزق- أبيض" بيني غانتس، حول كثير من القضايا وفي مقدمتها إقرار الميزانية.

    ويريد نتنياهو تمرير ميزانية لمدة عام، فيما يصر غانتس على ميزانية لعامين وفق ما نص الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في أبريل/ نيسان الماضي والذي قاد إلى تشكيل الحكومة الحالية.

    وحال لم يتم إقرار الميزانية الجديدة حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فسوف يعلن الكنيست حل نفسه والذهاب إلى جولة انتخابات جديدة، ستكون الرابعة بعد جولتين في أبريل/ نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، وثالثة في مارس/ آذار الماضي.

    انظر أيضا:

    صحيفة: نتنياهو يؤجل زيارته الأولى إلى الإمارات
    نتنياهو سيكون أول إسرائيلي يحصل على لقاح "كورونا"
    "الليكود" الحاكم في إسرائيل: نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة
    انشقاق في "الليكود" واستمرار التظاهرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسية؟
    الكلمات الدلالية:
    حزب الليكود, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة مصرية تمسك بالعلم الوطني فوق رأسها أثناء مظاهرة بميدان التحرير في القاهرة ، 27 يناير 2012، قبل انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة بتغيير ديمقراطي، بعد مرور عام على ثورة البلاد التي أطاحت بالنظام السياسي السابق.
    عقد من الزمن على بداية ثورات "الربيع العربي"... هل انتهت؟
    كيف ترد أنقرة على واشنطن في حال فرضت عليها عقوبات؟
    كيف ترد أنقرة على واشنطن في حال فرضت عليها عقوبات؟
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك