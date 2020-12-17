صحيفة عبرية: مشروع سكني إسرائيلي في دبي بمشاركة رجل أعمال سوري

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن إقامة مشروع سكني إسرائيلي بمشاركة رجل أعمال سوري، في إمارة دبي.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن مشروعا سكنيا في إحدى أرقى المناطق في دبي سيقام فيه لأول مرة في الإمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية.

وأفادت الصحيفة بأن رجل الأعمال الإسرائيلي، حاييم وايزمان، سيقيم مشروعا سكنيا في دبي، بمشاركة رجل أعمال سوري ـ لم تذكر اسمه ـ وأن وايزمان يزور حاليا الإمارات للمشاركة بمؤتمر "إسرائيل - دبي" الذي يشارك أيضا في تنظيمه.

שיתוף פעולה ישראלי-סורי מפתיע בדובאי https://t.co/RWJKvZOq1L — golan amara (@AmaraGolan1975) December 16, 2020

وزعمت الصحيفة أن رجل الأعمال الاسرائيلي فوجئ لدى زيارته المشروع السكني بأن رجل الأعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة على شكل إقامة كنيس فاخر يقام في الطابق الثاني بالمشروع، وتعهد أنه في حال تمكن من بيع الشقق سيعمل على إقامة مطهرة ومطعم يقدم الأطعمة "الكوشير" أي الطعام الحلال حسب الأحكام اليهودية.

وأوضحت الصحيفة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه جرت، أمس، في مقر المشروع السكني طقوس احتفال تثبيت "الميزوزاه"، وإدخال لفيفة التوراة، وهي من الطقوس الدينية اليهودية المعروفة.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية من الرئيس دونالد ترامب.