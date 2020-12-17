مصر تعلن عن مشروع قومي جديد... فيديو

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في تقرير لها اليوم الخميس، مشيرة إلى أن عملية التطوير لهذا المشروع القومي الذي تم الإعلان عنه، جاءت وفقا لتوجيهات السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق أرقى المعايير.

ولفتت إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت التوسع في هذا المجال لتحقيق مردود صحي وغذائي عالي الجودة على المواطنين.

وأوردت "بوابة الأهرام" أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان في مصر، مشيرة إلى أنه يستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمشاريع المنتجة للألبان من خلال زيادة الأرباح، ويسعى للمحافظة على فرص العمل المتاحة بتلك المشاريع وزيادتها من خلال توفير تمويل بإقراض ميسر.

كما يهدف المشروع إلى توفير الألبان السليمة والخالية من الأمراض عبر توفير الرعاية البيطرية للحيوانات وتوفير التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية للحيوانات المنتجة للألبان ويشجع المواطنين على التوسع في تربيتها.

ويستهدف المشروع توفير اللحوم الحمراء واستقرار أسعارها من خلال تربية الذكور وتسمينها، مع توفير فحوص دورية لضمان جودة الألبان المنتجة وخلوها من المسببات الميكروبية للأمراض، إضافة إلى أنه يفتح آفاقا تصديرية كبيرة للألبان المصرية ومنتجاتها.