اللجنة العليا لمفصولي القوات المسلحة: الفصل التعسفي من الجيش السوداني قضية وطنية

أعلنت اللجنة العليا لمفصولي القوات المسلحة السودانية، أن الفصل التعسفي من الجيش قضية وطنية، وأنه يجري العمل عليها من الجهات المختصة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الخميس، مشيرة إلى قول العقيد ركن بالمعاش خالد الطيب إبراهيم، عضو اللجنة العليا للمفصولين تعسفيا من القوات المسلحة: "قضية الفصل التعسفي هي قضية وطنية وجوهرية ظلت تؤرق ضباط وضباط صف وجنود من القوات المسلحة ".

وتابع الطيب إبراهيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "هذه القضية ظلت قائمة منذ سنوات عدة في عهد النظام البائد".

ولفت الطيب إلى أن "أبرز المشاكل التي تواجههم تتمثل في قانون 2007 وتعديل 2013"، مشيرا إلى أنه "قانون ظالم يعبر عن أفكار وأيديولوجيات تعبر عن النظام البائد".

وقال عضو اللجنة العليا للمفصولين تعسفيا من القوات المسلحة: "سنسعى مع الجهات المختصة لحل هذه القضية".