وزير الطاقة السعودي: لا توجد دولة في العالم رعت مواطنيها خلال "كورونا" كالسعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا توجد دولة في العالم قدمت رعاية لمواطنيها خلال أزمة كورونا كما فعلت المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي جاءت تصريحات الوزير اليوم الخميس خلال ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية.

وعن طبيعة إنتاج السعودية من البترول خلال الأزمة قال ابن سلمان: إن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا، مؤكدا أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية، وأكد أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق حسب "العربية نت".

ولفت الوزير السعودي إلى "انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020م مقارنة بعام 2019م"، مشيرا إلى أن أحد أهم الأسباب لمفاقمة تحديات أسواق النفط هو تأثر قطاع النقل بصورة جعلته في صدارة القطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا.

وكشف ابن سلمان: أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، مؤكدا أن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير، مما جعلنا مرمنين بضرورة استدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور.

وعلل هذا التوجه قائلا: "لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر المشكلة أفضل بكثير".

وأوضح أنه في البداية لم يكن هناك توافق في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس دون اتفاق مما يعني أنه ليس هناك قيد على دولة في إنتاج ما تريده.

وبناء عليه أكد وزير الطقاة السعودي قائلا: "عادت لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط، وفي ديسمبر احتفلنا بدورنا القيادي في إدارة سوق النفط".