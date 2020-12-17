التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي لـ "أنصار الله" داخل صعدة اليمنية

أعلن التحالف العربي في اليمن، عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، داخل محافظة صعدة اليمنية الواقعة على الحدود مع السعودية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال المالكي إن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم الخميس صاروخاً بالستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق".

وأوضح أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه بمسافة 158كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

واتهم المتحدث باسم التحالف "أنصار الله" بالاستمرار في " انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي".

ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على ما أورده المتحدث باسم التحالف العربي، حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وأمس الأول (الثلاثاء)، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، إنه "اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران تجاه المملكة ودمرها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.