أمير سعودي يسخر من "مؤامرة لقاح كورونا"

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على ما يثار بأن هناك مؤامرة حول لقاح كورونا المستجد، الذي بدأت بعض الدول بينها السعودية، تطعيم شعوبها به.

وكتب الأمير ابن مساعد سلسلة تغريدات رد فيها على ما يثار بأن الهدف من استخدام لقاح كورونا "السيطرة على الحمض النووي للإنسان والتحكم به".

وكتب الأمير عبر "تويتر" الخاص به: "هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فديو".

هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه ، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف الى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فديو😄 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 17, 2020

​وتابع في تغريدة أخرى ردا على سؤال متابع حول حصوله هو شخصيا على اللقاح: قلت أنني سأفعل ذلك بإذن الله وبما أنني فوق الخمسين ولدي وزن زائد - وهذا ليس سرًا".

قلت أنني سأفعل ذلك بإذن الله وبما أنني فوق الخمسين ولدي وزن زائد - وهذا ليس سرًا- 😃 فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك .. لثقتي بعدالله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلّا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولا ضرر منه https://t.co/6faUAWn9VG — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 17, 2020

​وتابع في التغريدة ذاتها: "فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك... لثقتي بعد الله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلّا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولا ضرر منه".

وكتب تغريدة ساخرة أخرى جاء فيها: "سؤال لأصحاب نظرية المؤامرة: وش أخبار الشريحة اللي بيزرعونها مع اللقاح؟".

سؤال لأصحاب نظرية المؤامرة: وش اخبار الشريحة اللي بيزرعونها مع اللقاح؟ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 17, 2020

​وبدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بعد وصول أول دفعة من اللقاح أمس الأربعاء إلى المملكة.