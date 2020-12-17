إسرائيل تعلن إنتاج حليب صحي ومعقم من دون بقر

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن إنتاج حليب صحي ومعقم من دون بقر.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أوضحت من خلالها أن شركة "ريميلك" الإسرائيلية هي أول شركة تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة إلى بقرة وبطريقة رخيصة.

إبتكار إسرائيلي: حليب صحي ومعقم بلا بقرة

شركة "ريميلك" هي أول شركة تنتج الحليب ومشتقاته دون الحاجة الى بقرة وبطريقة رخيصة. يتم انتاج الحليب عن طريق اعادة نسخ جينات البقرة وتحويلها لميكروبات تخضع لتخمير يفضي الى انتاج بروتين الحليب. الحليب الجديد يشبه في قوامه ومذاقه الحليب الاصلي pic.twitter.com/gdZ8UXkJIC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 17, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

يتم إنتاج الحليب عن طريق إعادة نسخ جينات البقرة، وتحويلها لميكروبات تخضع لتخمير، يفضي إلى إنتاج بروتين الحليب. الحليب الجديد يشبه في قوامه ومذاقه الحليب الأصلي.