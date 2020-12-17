ميناء طرطوس يغلق في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية... سوريا

إغلاق ميناءي أرواد والصيد والنزهة في طرطوس في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية.

أغلقت المديرية العامة للموانئ البحرية اليوم ميناءي أرواد والصيد والنزهة في طرطوس بوجه الملاحة البحرية نظرا للأحوال الجوية السائدة، وفقا لوكالة "سانا".

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لـ "سانا" أنه:

" تم إغلاق ميناءي أرواد والصيد والنزهة في طرطوس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية وأن باقي الموانئ تعمل كالمعتاد".

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة تنشط فوق المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج، وفقا للأرصاد الجوية.