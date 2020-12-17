السيسي يصدر قرارا بالموافقة على قرض جديد إلى مصر

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على قرض جديد إلى مصر.

أفادت وسائل الإعلام المصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية"، مشيرة إلى أن قيمة القرض تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وهو موقع بتاريخ 5 يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت أن "الاتفاق، الذي وافق عليه مجلس النواب، يهدف دعم الإسكان الاجتماعي لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل.

وكان وزير الإسكان المصري عصام الجزار، أعلن أن الإنفاق على العشوائيات في بلاده وصل إلى 250 مليار جنيه، مؤكداز.أن "أن المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات".

وقال إن حجم الإنفاق على العشوائيات وصل إلى 250 مليار جنيه.(الدولار يساوي 15.94 جنيه مصري)، مؤكدا أن هناك 11 محافظ مصرية الآن خالية من المناطق الخطرة، وأن هذه المناطق سيتم القضاء عليها مع نهاية العام الحالي.