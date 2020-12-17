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    أمطار غزيرة في مصر (أرشيفية)

    مصر.. هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة

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    نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك" خارطة سقوط الأمطار خلال الأيام الخمسة المقبلة بداية من اليوم الخميس 17 وحتى الاثنين 21 ديسمبر الجاري.

    وتوقعت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح)، وفرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحري.

    طقس سيئ
    © CC0 / pixabay
    الأرصاد المصرية تحدد مناطق سقوط الأمطار من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين

    وقالت، إن طقس الجمعة سيحمل شبورة مائية صباحا، لافتة إلى أنها ستكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

    وأوضحت أن طقس السبت سيشهد أيضا شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

    نفس الأمر في طقس الأحد والاثنين والذين سيشهدان كذلك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد،

    فيما قالت الهيئة أيضا عبر صفحتها إنها تتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة علي الكثير من الأماكن الشمالية، محددة الفرص الأقوي لسقوط الامطار علي المدن المطلة علي الساحل الشرقي للبلاد.

    واستدركت الهيئة قائلة: لكن تظل الفرصة موجودة علي الأماكن التي يوجد بها تكونات كثيفة للسحب قد يتساقط منها الأمطار الخفيفة، مضيفة أن الأحوال الجوية قد تحسنت اليوم نسبيا علي كافة الانحاء.

    جدير بالذكر أن البلاد تتاثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

    وطبقا لما أكده الخبراء ستكون حالة البحر المتوسط، مضطربة جدًا ويبلغ ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وأيضا فإن البحر الأحمر سيشهد اضطرابا يبلغ معه ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

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    سيول, أمطار, أخبار الأرصاد الجوية, مصر
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