جنود سودانيون: تعرضنا للقصف داخل أراضينا من قبل الجيش الإثيوبي

قال عسكريون سودانيون شاركوا في المعارك التي وقعت على الشريط الحدودي مع ميلشيات إثيوبية مساء الثلاثاء، إنهم تعرضوا لقصف مدفعي من الجيش الإثيوبي أثناء عودتهم.

وعاد نحو 30 من جنود الصف السودانيين الى ولاية القضارف، صباح الخميس، بعد تعرض قوة تمشيط لكمين نصبته قوات ومليشيات إثيوبية في منطقة أبو طيور ما أدى لمقتل 4 من الجيش بينهم ضابط، بحسب صحيفة "سودان تربيون".

وقال الجيش السوداني، أمس الأربعاء، إن خسائر وقعت بصفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، مضيفا أنه "نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وجاء في بيان مركز الإعلام العسكري أنه "مساء يوم الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية".

وقال أحد الجنود لـ"سودان تربيون" إن القوة "تعرضت لقصف مدفعي من الجيش الإثيوبي داخل الحدود السودانية بعمق 7 كلم عند جبل الطيور"، مشيرا إلى أن القوات السودانية كانت تمارس عملية تمشيط في المنطقة ونجحت في التقدم لتتفاجأ بعدها بقصف وهجوم كثيف من عدة جهات.

وأكد الجندي أن عدد المصابين في الهجوم ارتفع إلى نحو 27 عسكري لا زال بعضهم في انتظار الإخلاء إلى القضارف لتلقي العلاج، مضيفا أن تكتيك الهجوم الذي تعرضت له القوة يشير إلى أنه من تدبير قوات منظمة وليس مليشيات فقط.

يتبع...