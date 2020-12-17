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    مستشفى في السعودية - كورونا

    أول امرأة سعودية تحصل على لقاح كورونا: الله يعز حكومتنا

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (119)
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    تداول ناشطون عبر مواقع التواصل السعودية خبر تلقي أول امرأة في المملكة للقاح فيروس كورونا المستجد.

    اهتمت وسائل الإعلام السعودية ومواقع التواصل بالسيدة السعودية شيخة بنت عتيق الحربي، التي باتت أول امرأة سعودية تحصل على لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في المملكة.

    وظهرت السيدة السعودية بعد حصولها على اللقاح، وهي تبكي قائلة "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطننا".

    ​وأجرى موقع "سبق" مقابلة مع السيدة السعودية، والتي نقلت فيها شعورها بأنها باتت أول امرأة سعودية تحصل على لقاح "كوفيد 19".

    وقالت شيخة بنت عتيق الحربي، إنها حتى الآن لم تشعر بأي أعراض جانبية من جراء حصولها على اللقاح، ودعت الجميع بعدم الخوف وأخذ المبادرة والحصول على اللقاح.

    وتابعت بقولها "أنا بخير أحمد الله، واعتبر حقيقة أن لقائي مع وزير الصحة هو أسعد لحظات حياتي، حيث لمست فيه حرصه على صحة المواطنين، واهتمامه بتقديم الخدمات الطبية لكل من هو على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين".

    وأكملت الحربي قائلة "حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح، ولم أشعر بأي أعراض جانبية، على الرغم من أني أعاني من الربو، واستخدم باستمرار أدوية لعلاج الربو".

    وعن مبادرتها بالحصول على اللقاح، قال ابن السيدة السعودية عتيق المطيري: "منذ أعلنت وزارة الصحة عن التسجيل في تلك المبادرة، سجلت اسم ووالدتي، وفي اليوم التالي وردنا اتصال من وزارة الصحة بأننا سنحصل على اللقاح".

    وأضافت قائلة "في اليوم التالي، ذهبت إلى القاعة مع والدتي التي خصصتها الوازرة لأخذ اللقاح، وتم تهيئتها بصورة كاملة، ولم نكن أعلم بوجود وزير الصحة ليطمأن بنفسه على حصول والدتي على اللقاح باعتبارها أول مواطنة تحصل على لقاح كوفيد 19".

     وأكمل نجل السيدة السعودية الاستثنائية "والدتي تبلغ من العمر 60 عاما، ولم يظهر حتى الآن عليها أي أعراض جانبية، وهي بصحة جيدة".

    وحصل وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة أيضا على لقاح كورونا، مع بداية حملة التطعيم ضد الفيروس في المملكة.

    ​من جهته نشر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتير صورة أثناء تلقيه اللقاح وعلق عليها قائلا: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

    وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.

    وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".

    وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (119)

    انظر أيضا:

    أول مواطن سعودي يتلقى اللقاح المضاد لكورونا... فيديو
    السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا
    وسائل إعلام سعودية تنشر رد فعل أول مواطنة تلقت لقاح "كورونا"... فيديو
    أمير سعودي يسخر من "مؤامرة لقاح كورونا"
    وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا... فيديو
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