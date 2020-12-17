صورة أثارت تفاعلا كبيرا... كيف حيا محمد بن زايد السيسي عند وصوله إلى مصر؟

أثارت الطريقة التي حيا بها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته لمصر مؤخرا.

ولقت الصورة صدى واسعا حيث عبر نشطاء الإنترنت عن رأيهم في ولي عهد أبوظبي، وقالوا إنه من النادر أن تجتمع الأخلاق والمروءة والتواضع وقوة الشخصية في شخص واحد لكنها تتجسد في الشيخ محمد بن زايد".

بمثابة الإبن بحضرة الملك سلمان ، و عسكري يحترم الضبط والربط مع الرئيس المصري والملك الاردني ، وشقيق يسند ملك البحرين .. من النادر ان تجتمع الاخلاق و المروءة و التواضع وقوة الشخصية في شخص واحد لكنها تتجسد في الشيخ محمد بن زايد . فيا رب احفظه ووفقه pic.twitter.com/7uhemt9HLx — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) December 17, 2020

وقال آخر إن "هذه التحية هي لبلاد النيل والأهرام.. مصر".

والله ❤️ انك فخر و عز يا سيدي بوخالد ❤️



تحية لبلاد النيل والاهرام #مصر#محمد_بن_زايد#السيسي pic.twitter.com/ynxxFfqK9g — م. أحمد عـ الزرعوني 🇦🇪🇸🇦 (@Aazarouni) December 17, 2020

بينما أشاد آخر بأن هذه الصورة لها ألف معنى وتنم عن مدى التقدير الذي يحظى به الرئيس المصري في العالم العربي".

ونشر محمد بن زايد، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عبّر فيها عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

It was a pleasure to meet Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi in Cairo. We discussed ways to strengthen our bilateral ties and develop areas of cooperation. We also considered issues of peace and stability in the region pic.twitter.com/bfpQxGBvhE — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2020

وكان السيسي قد استقبل أمس محمد بن زايد بالقاهرة، وبحثا معا كافة جوانب العلاقات بين البلدين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.