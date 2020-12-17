بعد هدية الـ18 مليون دولار... اتفاقية جديدة بين إثيوبيا وقطر

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول، توقيعها اتفاقية جديدة مع قطر، والتي جاءت بعد وقت قصير من هدية الـ18 مليون دولار.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية، في بيان رسمي إن البلدين وقعا اتفاقية تمكنهما من التعاون في مجالات قطاع الصحة.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات وقعتها وزير الصحة الإثيوبية، ليا تاديسي، ووزير الصحة القطري، عبد الله إبراهيم.

وتتضمن الاتفاقية تمكين البلدين من العمل معا، في تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات الصحية وغيرها من أشكال الدعم للقطاع الصحي الإثيوبي.

كما تتضمن الاتفاقية الإثيوبية القطرية أيضا إمكانية تبادل خبرات المهنيين الصحيين بين البلدين، أي يمكن أن يسافر خبراء إثيوبيين إلى قطر والعكس أيضا، للتدريب وتبادل المعرفة.

ولكن ستسمح الاتفاقية بشكل خاص للأطباء والخبراء الإثيوبيين بالعمل في قطر والحصول على الشهادات من دون أي رسوم إضافية.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الصحة الإثيوبية قولها: "الاتفاقية ستعزز التعاون القوي بين إثيوبيا وقطر، لذلك أود أن أوجه الشكر لحكومة قطر على دعمها المتعدد لتحسين قطاع الصحة الإثيوبي".

وقال بدوره وزير الصحة القطري إن "الدوحة ستعزز تعاونها الصحي متعدد الأوجه مع إثيوبيا".

وجاءت تلك الاتفاقية بعد هدية سابقة من قطر إلى إثيوبيا قيمتها 18 مليون دولار، والتي تعهدت خلالها الدوحة ببناء مركز متخصص للكلى في أديس أبابا.