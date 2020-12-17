توجيه عاجل من "الصحة" المصرية لمن تخطت أعمارهم 40 عاما

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، توجيها عاجلا لمن هم فوق سن الأربعين.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية".

إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف وتلقي العلاج مجانًا👌#مبادرة_الأمراض_المزمنة pic.twitter.com/WoA8uHVmKG — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 17, 2020

وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات والعيادات تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة أن التوجه لتلك العيادات والوحدات "من أجل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف وتلقي العلاج مجانا".