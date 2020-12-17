مسؤول بارز في عهد مبارك يتحدث عن دور لقطر في أزمة "سد النهضة"... فيديو

قال مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري والمسؤول البارز في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، إن الهدف من إنشاء "سد النهضة" هو إضعاف مصر ووضعها في أزمة.

وأضاف الفقي خلال مقابلة تليفزيونية، أن

"قطر لعبت دورا سلبيا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، بالرغم من حرص مصر على احتواء أشقائها والتعاون معهم".

وأوضح أن "مشكلة مصر مع قطر مختلفة، وبدأت مُنذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وتابع "هناك اتفاق مصري إماراتي بأن قطر تدعم جماعة الإخوان للعبث في مصر".

وأكد أنه "لابد أن تُعلن الدوحة عدم دعمها للإرهاب والإخوان حتى تكون علاقتها بمصر جيدة".

وأشار إلى أن "قطر لم تعد الدولة المُدللة لأوروبا وإسرائيل، وأن رغبة قطر في المصالحة الخليجية هي بسبب تغير الحكم في أمريكا وموقف الإمارات والبحرين من إسرائيل".