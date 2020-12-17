تسجيل
18:21 GMT17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020

    أردوغان: لن تنعم المنطقة بالاستقرار في ظل استمرار التنظيمات الإرهابية

    © AP Photo
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046669283_0:0:2793:1571_1200x675_80_0_0_44c370a3f6fa56affdf1e8ba7e0bedb3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012171047545598-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تحقيق الاستقرار أمر غير ممكن في المنطقة في ظل استمرار التنظيمات الإرهابية.

    بغداد– سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أنقرة اليوم، "نؤمن بأن الحكومة العراقية ستتغلب على التحديات التي تواجهها في الداخل العراقي وستحقق الأمن والاستقرار، والعدالة".

    مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
    © REUTERS / POOL
    العراق... الكاظمي يوجه بإغلاق منافذ مائية لمحافظة البصرة

    وأضاف "وأؤكد أننا نحيي السيد الكاظمي ونقول بأننا إلى جانب العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وتنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) وباقي التنظيمات الإرهابية".

    وتابع الرئيس التركي: "لدينا وجهة نظر مشتركة في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، ونقول بأنه لا يوجد مكان للتنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة، هذه التنظيمات دائما أظهرت وجهها الوحشي في كل مرة".

    وشدد على أنه "لا يمكن الاستقرار في ظل استمرار هذه التنظيمات الإرهابية، ونحن نثمن جهود العراق في مواجهة هذه التنظيمات ونقول بأننا ندعم هذه الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب ونؤكد أن الكفاح الذي يقومون به سيكون مدعوما من تركيا لكي نجتث هذه التنظيمات الإرهابية من جذورها".

    ولفت إلى أن "تركيا تؤيد وحدة الأراضي العراقية ودائما تساند جميع التوجهات التي تدعم وحدة أراضي العراق بجميع مكوناته العربية والتركمانية والكردية وباقي المكونات".

    وتابع "فيما يتعلق بالتجارة نحن كصناع قرار نؤكد على ضرورة تهيئة الأرضية التي تدعم رفع حجم التبادل التجاري مثلا اتفاقية إلغاء ازدواجية الضرائب وأيضا الاستمرار في المشاريع التنموية في العراق لا سيما في قطاع الطاقة".

    وأضاف "هناك طبعا الأنبوب النفطي المهم بين كركوك وجيهان ونؤكد على ضرورة تصليح وترميم هذا الأنبوب ليعود إلى ضخ النفط من العراق إلى باقي بقاع الأرض، وأيضا كان هناك تناول لموضوع المياه وأيضا التأكيد على ضرورة الاستخدام للمياه بشكل اقتصادي".

    وشدد على أن "المياه لن تكون نقطة خلاف بل يجب أن تكون نقطة تعاون ونحن نؤمن بأن حسن النية سيكون مفتاح الفرج وحل للكثير من القضايا التي يوجد فيها خلافات".

    من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تعزيز التعاون مع تركيا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

    وقال الكاظمي:" نتطلع إلى مزيد من العلاقات مع تركيا والعمل بشكل دؤوب ومستمر لمعالجة أي مشكلات أو معرقلات لاستمرار هذه العلاقة وتطويرها".

    ولفت إلى أنه "تمت مناقشة الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق وتركيا ".

    وأكد "حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان المصالح المشتركة والعمل للوصول إلى تفاهمات وبلورة موقف موحد تجاه القضايا المشتركة والإقليمية".

    ولفت إلى أنه "بهذا الصدد نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين واللجنة العراقية التركية المشتركة" .

    وأضاف أن "العراق بلد يريد التواصل مع جميع جيرانه وليس في نيته الدخول في أي محور بل الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الجميع وفق مبدأ السيادة والمصالح المشتركة".

    وأكد أن "تركيا بلد مهم تربطنا به علاقات تاريخية طويلة جدا وبلد مهم في المنطقة والشرق الأوسط وهي أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق والشركات التركية لها حصة مهمة في العراق ونعول عليها في إعادة الإعمار، نحن نريد المزيد من التطور في العلاقة الاقتصادية مع تركيا".

    وفيما يخص ملف المياه، أبدى الكاظمي "الاستعداد للتعاون مع الجانب التركي لوضع خطة عمل مشتركة"، معربا عن أمله في "الوصول إلى رؤية شاملة وتوسيع الحصص بما يخدم حاجة السكان".

    أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Uncredited
    أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة

    وبشأن الملف الأمني بين الكاظمي أن "موقف العراق واضح في إدانة أي عمل يهدد تركيا أو الانطلاق من الأراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي وعدم السماح لأي جماعات أو تنظيم خارج عن القانون باستخدام الأراضي العراقية لتهديد جيرانه".

    وأشار إلى أن الحكومة العراقية " تتعاون مع الجانب التركي لمواجهة داعش والجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة وقد قمنا مؤخرا بخطوات مهمة في منطقة سنجار وعلى الحدود العراقية السورية لمنع التنظيمات الإرهابية من الدخول للعراق ".

    وتابع "نتطلع إلى زيارة الرئيس التركي إلى بغداد للتأكيد على أهمية هذه العلاقة بين العراق وتركيا".

    والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى أنقرة صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا.

    وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

    وأضاف البيان بأن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

    انظر أيضا:

    أردوغان: ننتظر تنصيب بايدن لمناقشة القضايا الخلافية مع واشنطن
    الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الثنائية... فيديو
    "لن يتوصلوا إلى أي شيء".. أردوغان يرد على الاتحاد الأوروبي ويدعوهم لأمر آخر
    الكلمات الدلالية:
    جماعات إرهابية, تركيا, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الصينية ني ني
    عروق عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020
    عشر سنوات على الربيع العربي... لم يتغير شيء
    عشر سنوات على "الربيع العربي"... لم يتغير شيء
    إنفوجرافيك.. كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك