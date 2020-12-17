الأردن... غموض حول العثور على جثة شاب عربي أسفل جسر عبدون

سيطرت حالة من الغموض على واقعة العثور على جثة شاب عربي، أسفل جسر عبدون في الأردن.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، اليوم الخميس، بأن أجهزة الأمن المختصة فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضافت أن رجال الأمن يسعون لكشف ملابسات الحادثة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يحمل الجنسية العربية، وجدت أسفل جسر عبدون في العاصمة عمان.

العثور على جثة شخص عشريني من جنسية عربية اسفل جسر عبدون في العاصمة تعرض للسقوطة من اعلى الجسر حيث تم التحرك للمكان وفتح تحقيق في الحادثة pic.twitter.com/ZhOsDAvOc6 — ammanvoice صوت عمّان (@ammanvoice) December 17, 2020

وكشفت التحقيقات أن الشاب وهو في العشرينات من العمر، تعرض للسقوط من أعلى الجسر، الذي شهد عشرات حالات الانتحار منذ تأسيسه.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إنه تم التحرك للمكان وفتح تحقيق في الحادثة.