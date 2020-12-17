إعلام: الجيش السوداني يتأهب للسيطرة على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

يتأهب الجيش السوداني لدخول منطقة خورشيد التي يعتبرها آخر نقطة في خط الحدود الدولية مع إثيوبيا، بعد سيطرته على منطقة جبل أبو طيور المتاخمة للحدود الإثيوبية بالكامل.

أكدت هذه المعلومات مصادر عسكرية لشبكة "الشرق"، وهي تحركات تأتي بعد اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات وقوات إثيوبية على الشريط الحدودي، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

يتبع...