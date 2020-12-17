إرهابي خطير ومطلوب منذ 26 عاما... الجزائر تعلن القبض على "أبو الدحداح"

ألقت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على إرهابي مطلوب منذ 26 عاما، ويلقب بـ"أبو الدحاح".

وكشف الجيش الجزائري، في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، تفاصيل القبض على الإرهابي الخطير.

وقال البيان، إنه تم القبض على "أبو الدحاح" خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد.

وأضاف "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وتابع البيان "العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان".

وأوضح بيان الجيش الجزائري، أن "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".