ترجل لتحية مواطنيه... تميم بن حمد والأمير الوالد يشهدان المسير الوطني على الكورنيش... فيديو وصور

شهد تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، صباح اليوم الجمعة، المسير الوطني على كورنيش الدوحة، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للدولة.

أفادت صحيفة "الشرق"، بأن المسير شهد أيضا الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء والشيوخ، في وقت بدأ المسير الوطني بإطلاق المدفعية 18 طلقة احتفالا باليوم الوطني، واستهل طابور الجيش الأبيض من مجموعة القطاع الصحي من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى الموظفين والمتطوعين من الهلال الأحمر القطري.

فيديو | حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشارك أبناء شعبه فرحة احتفالات المسير الوطني #نحمدك_يا_ذا_العرش

⁧#اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/o48k0ISzwT — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2020

وأنتجت القوات المسلحة القطرية أغنية وطنية مهداة للكادر الطبي والتمريضي تحيي فيها تضحياتهم وتصديهم بالصفوف الأولى لـ "كوفيد 19"، في وقت قام تميم بن حمد بتحية الجيش الأبيض بالوقوف والتصفيق لهم من المنصة.

وبدأ مسير القوات المسلحة، بمجموعة العلم التابعين لقوة إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة المكون من ألف جندي من أبناء القوات المسلحة والذين قاموا بعمل لوحات استعراضية شكلت كلمات: "كلنا قطر"، "دوحة الخير"، "2022"، "الله .. الوطن .. الأمير"، "ابشروا بالعز والخير"، "نحمدك يا ذا العرش".

وسط الاجراءات الاحترازية.. صاحب السمو يترجل لتحية أبناء شعبه الوفي خلال المسير الوطنيhttps://t.co/UCugcw1M14 pic.twitter.com/MBoXXz2gDQ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2020

وتلا ذلك عروض مهارية للمشاة الصامتة بالسلاح، قامت به سرايا مشاة القوات المسلحة القطرية، ورافقها عرض لعدد من آليات القوات المسلحة من الدبابات والمدرعات وعربات النقل وآليات المدفعية.

فيديو | عرض طائرات كلية الزعيم محمد بن عبدالله الجوية #نحمدك_يا_ذا_العرش

⁧#اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/FVfgCWKJYZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2020

ودخل فريق القوات الخاصة المشتركة مجموعة الأرقام القياسية بأكبر تشكيلية عرض جوي، وحصل على 27 ميدالية عام 2019، وتلا ذلك دخول قوة العمليات الخاصة مع عدد من الآليات التي تستخدمها إلى أرض المسير تلاها الحرس الأميري ومجموعة الفريق الخاص (لفداوية).

صاحب السمو والأمير الوالد يشهدان المسير الوطني على الكورنيش https://t.co/3HhrgcWi28 pic.twitter.com/o4V7yW7n1W — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 18, 2020

وفي السياق نفسه، ترجل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لتحية جموع المحتشدين على كورنيش الدوحة، الذين حضروا لمتابعة المسير الوطني.