فيديو يثير صدمة في السعودية... بماذا فوجئ الأمن داخل شحنة قادمة من تركيا

نشرت هيئة الجمارك السعودية فيديو العملية التي كشفت مفاجأة خطيرة كانت على وشك النفاذ إلى أراضي المملكة العربية السعودية قادمة من تركيا.

تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8753432) حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية جريش وردت للمملكة عبر الميناء.

وعلق نشطاء على هذا الخبر حيث تساءل المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك بتغريدة قائلا "هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام أردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك تركيا؟ هل آن للعقول أن تعمل؟".

هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام #اردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك #تركيا ؟؟

هل آن للعقول أن تعمل؟؟#تركيا_تستهدفنا_بالمخدرات pic.twitter.com/KyiKNtjQ4J — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 16, 2020

وفور الإعلان عن هذا الخبر ارتقى هاشتاغ "تركيا تستهدفنا بالمخدرات" ضمن قائمة الأكثر تداولا في السعودية عبر موقع تويتر، حيث عبّر مغردون سعوديون عن سخطهم على تركيا على خلفية ضبط هذه الشحنة المخدرة.

مسؤول بـ #الجمارك يكشف تفاصيل إحباط تهريب 8 ملايين حبة مخدرة في ميناء #جدة.

pic.twitter.com/LuPQb2h4M0 — موجز السعودية (@gaya_sa_org) December 16, 2020

ونقل تقرير وكالة الأنباء السعودية عن لسان وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد بن علي النعيم، قوله: "وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن مركز الاستهداف بالجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من تركيا كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل إرسالية جريش بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس".

وأضاف أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب".