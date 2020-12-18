إطلاق نار عشوائي يثير الفزع في السعودية... وتحرك عاجل من الشرطة

أثار إطلاق نار عشوائي في مكة فزع المواطنين، وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعية، الأمر الذي تعاملت معه السلطات بشكل عاجل.

ونشرت إمارة منطقة مكة صورة من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث".

#شرطة_مكة: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين و جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع #النيابة_العامة.​

​#صحيفة_مكة pic.twitter.com/qdpMAwqNBy — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) December 17, 2020

وأضافت إمارة مكة في التغريدة ذاتها أن الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية نشرت بيانا في العام السابق طالبت فيه المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية.

وقررت حينها تمديد مهلة السماح بالترخيص، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.