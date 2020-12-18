الصحة المصرية: انتقال كورونا عبر الأحذية ضعيف... لكن اتركوها على أبواب المنازل

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، أن انتقال فيروس كورونا عبر الأحذية احتمال ضعيف.

لكنها في الوقت ذاته وعبر صفحتها بموقع "فيسبوك" نصحت قائلة: "يجب ترك الأحذية على مداخل المنازل، خاصة حال وجود أطفال رضّع وصغار يلهون على الأرض، ما يمنع تلامس الأحذية بأي قاذورات أو فضلات تلتصق بنعلها".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس الخميس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى اليوم.

يذكر أن مستشار وزيرة الصحة المصرية للأبحاث، الدكتورة نهي عاصم، كانت قد صرحت الأسبوع الماضي بأن مصر شاركت في المرحلة الثالثة من عملية تطوير اللقاح الصيني، بعد مراجعات دقيقة للغاية لنتائج المراحل السابقة، وهذا لدراسة النتائج بشكل أوسع.

وأضافت أن مصر شاركت بـ3000 متطوع تم إدرجهم وتلقيهم للقاح، على أن تجري متابعتهم لمدة سنة، قائلة: "هذا من لقاح سينوفارم وتأكدنا من درجة الأمان الخاصة به".

وأشارت مستشار وزيرة الصحة إلى أن نتائج لقاح "سينوفارم" الصيني، الذي استقبلت مصر أولى جرعاته، يوم الخميس الماضي، جيدة حتى الآن، وأنه يتم أخذه على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.