رسالة طمأنينة من وزير الصحة السعودي للمواطنين

بعث وزير الصحة السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة طمأنينة للمتخوفين من أخذ لقاح كورونا.

وقال الدكتور ربيعة، اليوم الجمعة، إن ما يتم تداوله غير مثبت علميًا وغير صحيح، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشار الربيعة، إلى أن بعض الناس يذكرون أشياء مضحكة حول اللقاح، قيلت من قبل عن اللقاحات الأخرى، مثل تسببه في التوحد أو تجعل الشخص "يمشي من ورا"، وكلها أشياء مضحكة.

وأكد وزير الصحة السعودي حرصه على أن يكون قدوة للجميع بأخذه اللقاح وإعطاء الطمأنينة للناس.

وأوضح أن الطمأنينة تجاه لقاح كورونا أخذها بناء على آراء العلماء والخبراء من الشباب السعودي المبدع، الذين يعملون في هذا المجال، مشير إلى أنهم كانوا حريصين جدا على مأمونية وسلامة اللقاح بشكل كبير.

وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.