انفجار في وسط الصومال قبيل زيارة رئيس الوزراء

وقع، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، انفجارات وسط الصومال، قبيل زيارة لرئيس الوزراء، محمد حسين روبل.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن انفجارا ضخما هز ملعبا محليا في بلدة غالكعيو، كان من المفترض أن يحتضن خطابا لرئيس الورزاء الصومالي.

ونقلت الوكالة الصينية عن مسؤولين محليين قولهم "لم يكن روبل الذي كان من المفترض أن يكون في المكان موجودا وقت التفجير في ملعب عبد الله عيسى".

ويعد هذا الانفجار هو الثاني من نوعه في وسط البلاد، حيث سبق، وأعلنت الصومال، بحسب ما نشرته صحيفة "الصومال اليوم" قبل أيام، عن وقوع انفجار استهدف اجتماع لمسؤولين صوماليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار، الذي تم بعبوة ناسفة أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكريين اثنين.

وقالت الصحيفة إن الانفجار جاء قبيل مرور عمدة مدينة غالكعيو بولاية غلمدغ أمام مقر البلدية.