"الصحة" السعودية تكشف عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عدد الذين سجوا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، إن أكثر من 300 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا "كوفيد-19".

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في المملكة العربية السعودية، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسمائهم عبر تطبيق "صحتي".

ونشر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتير صورة أثناء تلقيه اللقاح وعلق عليها قائلا: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

ووجه الوزير السعودي الشكر لـ"خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الذين جعلوا صحة الإنسان أولاً" مضيفا: "اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها".

وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.

أكثر من (300) ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19). pic.twitter.com/HWXnC8sVav — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 18, 2020

وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".

سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين.



أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الذين جعلوا صحة الإنسان أولاً.



اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها.



دمتم بصحة pic.twitter.com/LeVF9EwZv9 — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 17, 2020

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.