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    الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك

    © AP Photo / Hani Mohammed
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    أعلن التلفزيون اليمني، اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول، تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك.

    وأوضح التلفزيون اليمني أنه تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع في تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ضمت 25 مقعدا وزاريا.

    كما أشارت إلى أنه تم اختيار أحمد عوض بن مبارك وزيرا لخارجية اليمن الجديد.

    عيدروس الزبيدي
    © Photo / Southern Transition Council
    الانتقالي الجنوبي: تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن الحكومة اليمنية

    وتم اختيار اللواء ركن إبراهيم حيدان في منصب وزير داخلية اليمن الجديد.

    كما تم تعيين معمر مطهر محمد الإرياني، وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة، ود. واعد عبد الله عبد الرازق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

    وشهدت تشكيلة الحكومة اليمنية تعيين، نايف صالح عبد القادر  البكري، وزيرا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية.

    وتم اختيار د. نجيب منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبد الله عيسى السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.

    واختير أيضا د. خالد أحمد الوصابي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

    وشهدت الحكومة اختيار د. عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد، ود. عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، ود. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

    بالإضافة إلى أنه تم اختيار حسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل، وطارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، ود. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، ود. محمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

    وأشار التلفزيون اليمني إلى أنه تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية، بعد الانتهاء من الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

    علم اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    مسؤول في الانتقالي اليمني: الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال يومين

    وكان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد قال في تصريحات سابقة أنه تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن تشكيلة الحكومة اليمنية.

    وأوضح الزبيدي في بيان نقلته قناة "عدن المستقلة" أنه تم التوافق على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض.

    وتابع بقوله: "قائمة الحكومة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات العسكرية، يليها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الوفد التفاوضي المشترك للعملية السياسية الشاملة".

    وأشار الزبيدي بقوله إلى أن "اتفاق الرياض يمثل فرصة حقيقية للسلام في الجنوب واليمن، ويوفر محطة محورية على طريق تحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته المشروعة، ومن هذا المنطلق سيظل المجلس شريكا استراتيجيا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي".

    وأكمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بقوله: "يثمن المجلس عاليا الجهود التي بذلها الأشقاء في دول التحالف العربي، لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية تجاه مجابهة تهديدات ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإفشال المخططات المعادية التي تستهدف الأمن القومي العربي".

    وأتم قائلا: "ننظر بتقدير كبير لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو نائب وزير الدفاع المتفانية، تجاه دعم عملية التنمية، وإعادة الإعمار في محافظات الجنوب المحررة، والتخفيف من وطأة معاناة مواطنينا".

    ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
    © AFP 2020 / NABIL HASAN
    التوافق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ... هل يغير مسار الحرب في اليمن؟

    وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

    ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

    يتبع...

     

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    مسؤول في الانتقالي اليمني: الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال يومين
    الكلمات الدلالية:
    معين عبد الملك سعيد, اتفاق الرياض, الحكومة اليمنية, اليمن
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