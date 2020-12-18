تسجيل
19:02 GMT18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست

    بعد تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يشرعن الاستيطان... ما خيارات فلسطين لمواجهة القرار؟

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102894/88/1028948886_0:168:3500:2136_1200x675_80_0_0_36b8fff12d0aa324692185b421db5be7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012181047556389-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%9F/

    رغم التنديد الفلسطيني وتحذيرات المجتمع الدولي، تستمر إسرائيل في دعم ملف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، حيث تبنى الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

    وأدانت الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينا" و"الليكود".

    المسجد الأقصى
    © Sputnik . M.Urchenko
    هجوم إسرائيلي شديد على وزير الدفاع بسبب ما قاله عن القدس
    وقال مراقبون إن "القيادة الفلسطينية سترد على قرار الكنيست بالتوجه إلى المجتمع الدولي"، مؤكدين على "ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي ضد الاستيطان الإسرائيلي".

    إدانة فلسطينية

    وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان "إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة وتطويرها، وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي"​​​.

    وأضافت الخارجية: "هذا القانون في حال إقراره نهائيا يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية".

    وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

    التوجه للمجتمع الدولي

    محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة العربية المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف شرعن الكثير من القرارات ضد إرادة الشعب الفلسطيني ومصلحته، من أجل تكريس الاحتلال والهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القيادة الفلسطينية ردت على هذه الإجراءات بطلب التدخل الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن وروسيا والصين، في حين لا تزال إسرائيل متعنتة ضد القرارات الدولية".

    وتابع:

    "نتمنى التدخل من قبل الدول العربية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية عبر الكثير من الأوراق الموجودة، من أجل وقف الاستيطان، الذي لن يوفر الاستقرار أو الأمن للمنطقة، لكن الشعب الفلسطيني والسلطة ستتصدى بدورها لهذا الاستيطان المستمر".

    خطة استراتيجية

    من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، إن "إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس يثبت بالدليل القاطع على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته السياسية والتشريعية غير ناضج لفكرة السلام مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتخاذ هذه الخطوة التعسفية تدل على أن العقلية الاستيطانية التي تتنكر للحقوق السياسية الفلسطينية هي التي تحتضن مثل هذه التوجهات التي تهدف في أساسها إلى تقويض حل الدولتين للشعبين والوصول لسلام عادل وشامل في المنطقة".

    ونوه الأيوبي إلى أن "القيادة الفلسطينية سوف تتوجه للمجتمع الدولي من جديد من أجل وضعه أمام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه القضية الفلسطينية".

    وأشار إلى أن

    "النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس يشكل جريمة حرب خطيرة وفقا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وملف هذه الجريمة التي تمس السلم والأمن الدوليين أصبح على طاولة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بنسودا، وهو قيد النظر والتحقيق والشعب الفلسطيني يثق بأن المحكمة ستحكم بإدانة قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن هذه الجريمة في النهاية".

    ملك الأردن عبدالله الثاني برفقة ابنه ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني خلال تفقدهما لحرس الشرف لدى وصولهما لحضور جلسة عادية ي البرلمان بعمان، الأردن 12 نوفمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2020 / Khalil Mazraawi
    ملك الأردن: حماية القدس تبقى أولوية لدينا
    واستطرد: "القيادة الفلسطينية ستتحرك باتجاه الأمة العربية والعالم الإسلامي والقوى الحرة على مستوى العالم وفي مقدمتها روسيا الاتحادية من أجل الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مشاريعه الاستيطانية التي ستجهض كل سبل تحقيق الأمن والسلام".

    وأكد الأيوبي على أن"القيادة والشعب الفلسطيني وضعوا خطة استراتيجية للصمود على أرضه وتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية التي أثبتت نجاعتها في إعاقة تمدد الاستيطان الإسرائيلي".

    ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

    وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز في بيان، إن "هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

    وأضاف،أن "البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة".

    وتابع: "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام".

    وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

    انظر أيضا:

    الرابعة خلال عامين ورغم معارضة نتنياهو... غانتس يدعو لانتخابات للكنيست في فبراير المقبل
    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه ويدعو لانتخابات مبكرة.. والمشيشي يأمر الأمن بصد احتجاجات تونس
    في ظل خلافات نتنياهو وغانتس... رئيس لجنة الكنيست: ذاهبون للانتخابات
    بعد انشقاقه عن الليكود بيوم واحد... حزب إسرائيلي جديد يحصد 17 مقعدا في الكنيست
    الكنيست الإسرائيلي مهدد بالحل... شيء واحد ينقذه
    الكلمات الدلالية:
    الكنيست الإسرائيلي, المستوطنات, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    اليوم العالمي للغة العربية.. لغة الضاد
    اليوم العالمي للغة العربية... لغة الضاد
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك