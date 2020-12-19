قطر.. وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد غد الاثنين

أعلن رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم السبت، أن الشحة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا ستصل إلى البلاد بعد غد الاثنين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بن خليفة آل ثاني في تغريدة عبر "تويتر": "بتوجيهات من سمو الأمير المفدى، تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد-19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية".

وأضاف "هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا".

بتوجيهات من سمو الأمير المفدى تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية. هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وإذ نعبر عن فخرنا بنجاح خطتنا لمواجهة المرض نجدد شكرنا لفرقنا الطبية وكل المشاركين فيها — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) December 19, 2020

وكان مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرياضة والطوارئ القطري عبدالوهاب المصلح قد أوضح مؤخرا، في تصريحات صحفية، أن اللقاح الذي ستستورده قطر هو لقاح فايزر ويتم إعطاؤه على جرعتين بينهما 3 أسابيع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 142 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في الدولة إلى 141858 حالة.

وسجلت الوزارة حالة وفاة لمصاب بالفيروس، إضافة إلى 137 حالة تعاف من المرض، ليصبح عدد الوفيات في الدولة جراء مضاعفات كورونا 243، ومجموع حالات الشفاء 139521.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 76 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و680 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 53 مليونا آخرين.