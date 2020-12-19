بعد التحديث الجديد... دار الإفتاء المصرية تحذر من "تليغرام"

حذرت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، من تطبيق "تليغرام" للتواصل الاجتماعي، وتحديدا من خاصية جديدة فيه.

وقالت "الإفتاء المصرية" في بيان رسمي لها أنها تحذر من استخدام خاصية "NearBy" في تطبيق "تليغرام"، واعتبرته حرام شرعا وقانونا لكونه يخترق الخصوصيات.

وأضافت أن تلك الخاصية "تتبع العورات التي نهى عنها الشرع ولعن فاعلها".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن "التكنولوجيا بغير أخلاق رشيدة تدمير للإنسان والعمران، والحفاظ على الخصوصيات جزء لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان".

نحذر من سوء استخدام خاصية Nearby في التيليجرام

•اختراق الخصوصيات حرام شرعًا وقانونًا وهو لون من تتبع العورات التي نهى عنها الشرع ولعن فاعلها

•التكنولوجيا بغير أخلاق رشيدة تدمير للإنسان والعمران

•الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان#حوار_التلجرام — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) December 19, 2020

​وتتيح خاصية "NearBy" على تطبيق "تليغرام" رصد كل الأشخاص الذين يتواجدون بالقرب من بعضهم البعض، من أجل التواصل بينهم، حتى ولو كانوا ليسوا أصدقاء على التطبيق.

ومن أجل إغلاق هذه الخاصية، الذهاب إلى قسم "الإعدادات"، ثم النقر على قسم "Privacy" المتعلق بخصوصية المستخدم، ثم اختيار ألا يتم معرفة آخر مرة شوهد فيها المستخدم على التطبيق إلا بواسطة "الأصدقاء" وليس "الجميع"، كذلك جعل رقم الهاتف مرئي فقط للأصدقاء المضافين على التطبيق.