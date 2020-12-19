عبير موسي تتهم "الإخوان" بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم السبت تنظيم الإخوان المسلمين بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن رئيسة الحزب الدستوري الحر مطالبتها بتجفيف "منابع الإرهاب" في تونس.

— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 19, 2020

— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 19, 2020

​وفي وقت سابق قالت عبير موسي، إن "جماعة الإخوان المسلمين في تونس لا يريدون دولة مؤسسات".

وأشارت موسي لقناة "العربية" إلى أن "الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس"، وأكدت أنه "لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس".

وشددت على أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان، ولا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية".

كما شنت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي في تصريحاتها، اليوم الجمعة، هجوما على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لافتة إلى أن "سبق له وأن أفتى بالقتل والدمار".

وفي إطار متصل، أعربت رئيسة الحزب الدستوري عن رفضها للنظام السياسي والانتخابي الحالي في تونس، معتبرة أنه أثبت فشله ويؤدي إلى تشتيت وتضارب في القرار السياسي.

وقالت موسي في حوار سابق مع وكالة "سبوتنيك" إنها تدعم نظاما رئاسيا معدلا يكون للرئيس فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة عليها دون الرجوع للبرلمان.