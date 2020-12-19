مساعي روسية لتسوية أوضاع متخلفي الخدمة العسكرية بمحافظة جنوبي سوريا

قامت وفود عسكرية روسية بزيارة محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، لإنجاز مبادرة بالتنسيق مع الدولة السورية والقيادات المحلية، تهدف إلى معالجة أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والعسكريين الفارين الراغبين بمعاودة الالتحاق بالجيش السوري.

والتقى الضباط الروس خلال زيارتهم للمحافظة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في بلدة قنوات والشيخ يوسف جربوع في مدينة السويداء بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية في المحافظة، وتم طرح العديد من القضايا، التي تهدف إلى تسوية أوضاع أبناء المحافظة، وذلك عبر إحداث مكتب تنسيق في مبنى محافظة السويداء تحت إشراف الجهات الأمنية وقاضي الفرد العسكري.

وتشير مصادر أهلية في محافظة السويداء إلى أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء المحافظة، والذين لا يزالون داخل سوريا، بلغ نحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الإلزامية، ونحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الاحتياطية.

وتأتي هذه اللقاءات الروسية مع وجهاء المحافظة والفعاليات الاجتماعية ضمن إطار المساعي الروسية لدعم السلم الأهلي في المنطقة الجنوبية، ودعم المصالحة التي جرت مؤخراً بين قرية القريا بريف المحافظة وبلدة بصرى الشام بريف درعا، والتي انسحب على إثرها عناصر الفيلق الخامس من الأراضي الزراعية العائد إلى أهالي بلدة القريا بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل شهرين.