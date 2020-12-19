لأكثر من 6 شهور على التوالي.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس... فيديو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، إن التظاهرات خرجت من أماكن متفرقة، خاصة من ميدان "صهيون" بالقدس المحتلة، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شارع بلفور، في المدينة نفسها.

המחאה נגד נתניהו | המפגינים צועדים מגשר המיתרים בכניסה לירושלים לכיוון מעון רה"מ, וחוסמים כעת את שדרות יצחק רבין. לפי שעה, אין כוחות משטרה במקום@VeredPelman עם הדיווח pic.twitter.com/87bQL1zOHE — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2020

وأكدت الإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، أنه لمدة تزيد عن نصف عام كامل، خرج أكثر من ألفي متظاهر إلى ميدان "باريس" في مدينة القدس المحتلة، للاحتجاج على سياسات نتنياهو.

חצי שנה של מחאה: כ-2,000 בני אדם מפגינים כעת בכיכר פריז שבירושלים נגד רה"מ @netanyahu @FriedmanRomi pic.twitter.com/9ysuelfjkl — גלצ (@GLZRadio) December 19, 2020

وهذا هو الأسبوع السادس والعشرين من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 3 قضايا فساد، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

המוחים נגד נתניהו צועדים מגשר המיתרים למעונו של רה"מ. המפגינים מציינים היום חצי שנה לתחילת המחאה@VeredPelman pic.twitter.com/YTyWzGYWjo — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2020

يذكر أن أزمة الميزانية للعام 2020/2021 كانت وما تزال الملف الأول والرئيس للخلافات بين وزير الدفاع، بيني غانتس ونتنياهو، ودفعت كلاهما إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وفي حال إجرائها ستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط.