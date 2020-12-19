حمدوك: نتعهد بتحقيق مطالب الثورة

قدم عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، التحية للشعب السوداني، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة.

وذكر حمدوك على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، متنميا الرفعة للبلاد والخلود لـ"الشهداء"، والعودة للمفقودين، وتحقيق تطلعات بنات وأبناء الشعب السوداني، وبتمام الحرية والسلام والعدالة، مؤكدا أنها الشعارات التي سالت من ورائها الدماء وبذلت في سبيلها الأرواح والمهج.

وأكد حمدوك أن الشعب السوداني حقق في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب، أعظم الثورات في سبيل الحرية والرفاه والاستقرار والديمقراطية، وإنجاز مهمة ممثلة في إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية، وهي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقطع شوط بعيد في السلام.

وعزى رئيس الوزراء السوداني تلك النجاحات إلى تضحيات الشعب السوداني، خلال الثورة التي وصفها بأنها "أدهشت العالم، وكذلك بفضل جهود الخبراء والمختصين السودانيين في مختلف المجالات".

وتعهد عبد الله حمدوك بالوفاء بمطالب الثورة السودانية كافة، أهمها تحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أن الاقتصاد من الأولويات التي سيبذل كل ما في وسعه لتجاوز التحديات فيها.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت مظاهرات عارمة في السودان في ثورة ضد التردي العام لأوضاع البلد مطالبين بإصلاح شؤون حياتهم.

وآلت الاحتجاجات إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، من قبل القوات المسلحة يوم 11 أبريل/ نيسان 2019، ووعدوا السودانيين بتحقيق آمالهم.