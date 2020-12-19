إلقاء زجاجة حارقة على جندي إسرائيلي من نقطة الصفر.. والجيش يتدخل.. فيديو

ألقى أحد الأشخاص زجاجة حارقة على جندي إسرائيلي من نقطة الصفر، دون إصابته، مساء اليوم السبت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم السبت، بأن شخصا ـ يشتبه بأنه فلسطيني ـ ألقى زجاجة حارقة على مجند إسرائيلي على أحد المفارق بالضفة الغربية، من نقطة الصفر، في وقت نجح هذا الشخص في الفرار.

בצה"ל יתחקרו את תפקוד הלוחם באירוע.

דובר צה"ל: היום נזרק בקבוק תבערה לעבר לוחם בעמדה סמוך לקדומים שבשומרון. כוח צה"ל פתח במרדף אחר החשוד. האירוע נגמר ללא נזק או נפגעים@glick_sh @TsahiDaboush https://t.co/jLDqB0itcJ — גלצ (@GLZRadio) December 19, 2020

ونشرت الإذاعة على حسابها الرسمي على "تويتر"، شريط فيديو للواقعة، التي أكدت من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قد أمر بفتح تحقيق عاجل في سلوك وتحركات المجند الذي ألقي عليه الزجاجة الحارقة، خاصة بعدما وصل ـ الفلسطيني ـ ناحية الجندي، مترجلا من سيارته التي أوقفها على جانب الطريق، ثم اجتازه للناحية الثانية أمام المجند، وسرعان ما ألقى عليه الزجاجة الحارقة، وفر بسيارته هاربا.

תיעוד: מחבל משליך בקבוק תבערה לעבר חייל מטווח קרוב ונמלט. לפי הסרטון, נראה שהחייל לא הגיב בירי. גורם בצה"ל: "תפקוד הלוחם מתוחקר"@carmeldangor @roysharon11 pic.twitter.com/HVl1lULgW6 — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2020

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش سيفتح تحقيقا في الواقعة، خاصة وأن المجند لم يطلق الرصاص على الشخص ـ الفلسطيني ـ في الوقت الذي بدأت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين في ملاحقة الهارب.